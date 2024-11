Dépistage gratuit à Pikine : Poste-finance au service des femmes de Saint-Louis

Lundi 4 Novembre 2024

Le district sanitaire de Pikine, à Saint-Louis, a clôturé le mois d'octobre par une journée de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Cette initiative a été rendue possible grâce à l’apport conséquent de la direction de Poste-finance, qui a mobilisé des moyens importants pour venir en aide aux femmes démunies de ce quartier populaire de Pikine.



Écoutons les explications de Cécile Faye, directrice de l'agence Poste-finance de Diaminar, avec Adama Sall et El Hadj Gueye, nos correspondants à Saint-Louis.