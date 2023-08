Dépôt et retrait de documents administratifs: La Mairie de Grand Yoff envahie par les demandeurs Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2023 à 19:25 | | 0 commentaire(s)| Après 4 jours de grève nationale, la mairie de Grand Yoff est devenue le point de rassemblement des populations pour le dépôt et le retrait de documents administratifs. Ainsi, cette grève a engendré de nombreuses difficultés pour les résidents de cette localité. Grâce à la digitalisation, les tâches sont maintenant simplifiées et accessibles, permettant ainsi, une libération plus aisée des documents aux demandeurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager