"Depuis un moment, j'éjacule trop vite"

Bonjour Fleur,



Je vis une situation difficile et assez particulière. En effet, depuis un moment , je jouis très très vite. Je n’avais pas ce problème avant. Je n’ai que 30 ans et ça me fait honte d’en parler et j’évite ma copine pour ne plus le recevoir. Je ne sais plus quoi faire.

Merci de m’aider!



RÉPONSE DE FLEUR



Cher ami, avez-vous une idée de ce qui a bien pu se passer? Etes-vous stressé? Fatigué? Vivez vous une situation particulière… Plusieurs facteurs peuvent en être la cause. Essayez de repérer cela car pour trouver une solution il faut connaitre la cause pour combattre le mal depuis la source alors pas de panique. Vous pouvez aussi consulter un sexologue ou un gynécologue.