Der/Fj : Mame Aby Sèye, nouvelle déléguée générale

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mars 2022 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Elle est titulaire d’un Dess en urbanisme aménagement avec comme option le management public urbain obtenu à l’Institut français d’urbanisme et d’un Doctorat en sociologie anthropologie à l’Université de Caen Basse Normandie. Elle a eu à travailler à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), à Orange France et à Enda-Tiers monde. Pape Amadou Sarr, a été limogé au lendemain de ses propos jugés irrespectueux en vers l’Islam lors de la Journée du 8 mars dernier.

Adou FAYE







Source : Le président de la République n’a pas attentu longtemps pour trouver un remplaçant à Pape Amadou Sarr à la tête de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ). Limogé le 9 mars, M. Sarr a été remplacé dès le lendemain par Mame Aby Sèye, qui dirigeait jusque là le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt).Source : https://www.lejecos.com/Der-Fj-Mame-Aby-Seye-nouve...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook