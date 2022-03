Dérapage de l’Imam Lamine Sall : Le ministre de la Communication appelle les médias à plus de responsabilité Après la mise en demeure du CNRA suite aux propos irresponsables ou dérapage de l’Imam Lamine Sall envers la communauté catholique, le ministre de la Culture et de la Communication a aussi réagi, pour s’adresser au Groupe Walfadjri, mais aussi pour appeler plus largement les médias, à plus de veille et responsabilité.

Soulignant le travail du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui a appliqué ses prérogatives en la matière, le ministre Abdoulaye Diop a exprimé vigoureusement sa désapprobation de telles déclarations, invitant à plus de retenue dans le traitement de l’information et le partage d’opinion, sur des sujets liés à la cohésion nationale et à la stabilité du pays.



C’est en ce sens qu’au-delà du Groupe Walfdjri, il a adressé « un appel à toutes les entreprises de presse, pour un renforcement de la vigilance et un respect rigoureux des textes et pratiques déontologiques régissant ce secteur, afin d’éviter de tels dérapes et comportements préjudiciables à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationales ».





