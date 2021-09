Dérapages dans les émissions et films: La décision ferme de Macky Sall à l'encontre du CNRA Mame Makhtar Guèye de Jamra va sûrement jubiler après cette annonce du président de la République. En conseil des ministres, ce mercredi, le chef de l’Etat, Macky Sall a été scandalisé par le contenu de certains programmes audiovisuels.

Le Président de la République, souligne le communiqué, a constaté « la récurrence de la diffusion d’émissions et de films, dont les contenus heurtent nos valeurs culturelles républicaines, et la publication des messages publicitaires qui remettent en cause l’image de nos institutions, l’autorité de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité sociale ».



Face à cette situation qu’il déplore à l’instar de certaines vigies des valeurs morales et culturelles, le président Macky Sall a donné des instructions ferme aux autorités en charge du secteur de l’audiovisuel notamment au régulateur.



En effet, il a demandé « au ministre en charge de la Communication et au Cnra de dérouler les mesures législatives et réglementaires appropriées ». Le président exige le renforcement de « l’encadrement strict des contenus et programmes audiovisuels, conformément aux principes et valeurs de la République ».

