Dérives répétées dans la presse en ligne : APPEL plaide pour l’installation de l’Observatoire de la Qualité (OQPEL) L’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) s’indigne des actes d’extorsion de fonds et de chantage constatés de plus en plus et attribués à des animateurs de la presse en ligne. Elle tient à faire comprendre à l’opinion, qu’elle se démarque de manière catégorique de toute pratique du genre et, est prête à s’allier avec l’Etat et toute autre entité déterminée à barrer la route à ces chasseurs de primes et renégats, qui ternissent l’image de toute une profession.



Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 12:25 | | 0 commentaire(s)|

L’avenir a aujourd’hui, donné raison à APPEL. Depuis sa création, ses membres n’ont de cesse de dénoncer certaines pratiques avilissantes contre notre métier liées au foisonnement impressionnant de sites d’informations. La facilité avec laquelle se crée un site explique que même un palefrenier, peut se lancer dans la presse en ligne. En août 2016, grâce à l’accompagnement de l’Etat et d’autres partenaires, APPEL avait initié des réflexions sur la labellisation et la mise en place de cahiers de charge pour tout promoteur de site d’informations. Ces travaux ont permis, entre autres, l’intégration de certaines dispositions dans le Code de la presse pour une meilleure régulation et professionnalisation du journalisme en ligne au Sénégal.







Aujourd’hui, les éditeurs de la presse en ligne appellent de leurs vœux l’application des dispositions du Code de la presse. Mieux, ils sollicitent le soutien de l’Etat et tout partenaire pouvant les aider à mettre en place l’Observatoire de la Qualité pour la Presse en Ligne (OQPEL), l’une des principales conclusions des ateliers de Saly et prise en charge par l’article 177 alinéa 2 du Code de la presse.







Des Cheikh Gadiaga et Seneporno, il y en a beaucoup dans la presse en ligne. Il faut les débusquer, les pourchasser et les extirper du paysage médiatique qui a trop souffert de ces individus sans scrupules et nuisibles à la société. Ainsi, il est de la responsabilité de chaque Sénégalais, de l’Etat du Sénégal et de toute autre organisation habilitée, d’appuyer APPEL dans cette initiative, dont le genre, expose souvent ses membres à des attaques sournoises, gratuites et méchantes. Toutefois, cela ne nous détournera guère de notre sacerdoce, qui est de promouvoir une presse en ligne de qualité et professionnelle.







Fait à Dakar, le 25 décembre 2017







Le Président

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook