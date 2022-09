Dérives sur les RS (suite et pas fin): Le manque d'éducation des jeunes pointé du doigt Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 21:14 | | 0 commentaire(s)| Une place publique en poche pourrait-on qualifier les réseaux sociaux qui n'ont plus quasiment de secrets pour personne. En effet, les Sénégalais font partie des plus grands et gros acteurs des RS notamment sur Tik Tok, WhatsApp, Instagram Twitter et autres. Plus besoin de se cacher, dans tout ce qu'on fait. Filmez et les RS se chargent du reste ! Les populations indexent cependant le manque d'éducation des jeunes qui n'en font qu'à leur tête.



