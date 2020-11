Dermatose chez les pêcheurs : 260 cas répertoriés dans la région de Thiès (médecin-chef) Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

La maladie dite mystérieuse qui est apparue pour la première fois à Thiaroye-Sur-Mer a fortement touché la région de Thiès. "Au niveau de la région de Thiès, nous avons des cas dont la plupart ont été répertoriés au niveau des villages de pêche". À Ndayane, 202 cas ont été répertoriés, Mbour, 19, Joal, 29 et Fass Boye, 10 pour un total 260 personnes qui ont contracté ces lésions dermatologiques, selon le docteur Malick Ndiaye, médecin-chef de la région de Thiès. Dès que les premiers cas ont été déclarés, nous avons alerté nos équipes pour qu'elles puissent surveiller; c'est au détour de cette surveillance que ces cas ont été retrouvés. Ce n'est pas dû à un virus; l'origine est en train d'être déterminée par le ministre de la Santé et de l'action sociale", informe-t-il. Pour rappel, les ministres de la Santé, de la Pêche et de l'Environnement ont effectué une séance de travail pour voir les tenants et les aboutissants de cette affaire de santé publique. Pour ce qui est de la prise en charge de ces 260 cas, aucun cas grave n'a été signalé. Des équipes constituées de dermatologues à Thiès vont appuyer les services de la santé, renseigne le médecin-chef de région, qui rassure toutefois que beaucoup de cas sont guéries ont été notés. "Continuer la sensibilisation" Dr Malick Ndiaye insiste sur une surveillance "plus active" pour écarter tout risque de contamination avec le poisson consommé. A noter que ces pêcheurs sont en quarantaine mais dans leurs maisons. Une équipe médicale se déplace pour le traitement sur place.



