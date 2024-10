Dernière minute: Bougane Guèye Dany placé sous mandat de dépôt Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Bougane placé sous mandat. C'est son avocat Me Elhadji Diouf qui l'a annoncé sur Alkuma Fm. Il sera jugé le 30 octobre 2024 en flagrant délit. Il est poursuivi pour « refus d'obtempérer et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions ».



Il est poursuivi pour « refus d’obtempérer et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions ».



