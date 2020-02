Dernière minute: Djidiack Diouf et Cie envoyés en prison

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations exclusives de Libération online, Djidiack Diouf, le manager de Viviane Chedid, vient d’être placé sous mandat de dépôt par le juge du huitième cabinet, Mamadou Seck. De même que Mamadou Mbaye dit Petit et tous ceux qui étaient déférés dans le cadre de l'affaire du trafic de visas. En clair, ils sont placés en détention provisoire en prison et leur dossier passe en instruction comme l'a demandé le procureur de la République dans son réquisitoire introductif.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos