Dernière minute: Guy Marius Sagna libéré ! L’activiste Guy Marius Sagna, placé en détention depuis quelques jours, des suites d’un post à caractère diffamatoire à l’encontre de la Gendarmerie, a finalement retrouvé la liberté.



En effet, le verdict du juge est tombé et Guy Marius Sagna a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Ce qui veut veut dire que l’activiste ne restera pas en prison et peux librement rentrer chez lui.



Pour rappel, Guy Marius Sagna était poursuivi, pour diffusion et publication de fausses nouvelles, jetant le discrédit sur les institutions et sur leur fonctionnement.



Par ailleurs, le parquet avait requis 2 années de prison, assorties de 6 mois de prison ferme et une amende de 200 000 FCfa, rapporte IGFM.













