Dernière minute: Imam Alioune Ndao et Cie fixés sur leur sort le 19 juillet

Jeudi 31 Mai 2018

Le procureur Aly Ciré Ndiaye n'a pas finalement apporté la réplique aux avocats d'Imam Alioune et Cie .

Après la plaidoirie de Me Ousseynou Fall ce jeudi 27e jour du procès devant la chambre criminelle spéciale de Dakar, le juge Samba Kane a clôturé les débats. Il a fixé le délibéré au 19 juillet prochain.

Pour rappel, le ministère public avait requis des peines allant de 5 ans aux travaux forcés à perpétuité contre Imam Alioune Ndao et ses 20 co-accusés poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terrorisme, acte de terrorisme par menace ou complot, financement de terrorisme en bandes organisées, blanchiment d'argent dans le cadre d'activité terrorisme et pour apologie au terrorisme. Pour la même occasion, il avait sollicité l'acquittement à l'endroit 8 accusés.



Kady FATY, leral.net

