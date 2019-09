Dernière minute: Le journaliste Adama Gaye renonce à sa grève de la faim

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019

Le journaliste Adama Gaye a renoncé à sa grève de la faim qu’il observait depuis lundi dernier, contre son incarcération, annonce son avocat Khoureychi Ba, cité par Iradio. L’avocat n’a toutefois pas dit les raisons de cette décision prise par son client, arrêté et détenu depuis le 29 juillet à la Maison d’arrêt de Rebeuss pour offense au chef de l’Etat et atteinte à la Sureté de l’Etat.



Un peu plus tôt, Me Khoureychi Ba a dénoncé dans la presse les conditions de détention du journaliste, affirmant qu’il « croupit au milieu des rats et des cafards ». Il a aussi révélé que les autorités auraient demandé à son client de présenter des excuses pour sortir de prison. Mais, « Adama Gaye n'est pas du tout disposé à satisfaire cette requête », souligne l’avocat.



