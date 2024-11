Dernière minute : Moustapha Diakhaté et Adama Gaye placés en garde à vue… Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 23:36 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Convoqués ce vendredi, Adama Gaye et Moustapha Diakhaté ont été placés en garde à vue à la DIC pour diffusion de fausses nouvelles. Moustapha Diakhaté est poursuivi pour insulte par le biais d'un système informatique. Il sera probablement présenté au procureur de la République, lundi prochain.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/derniere-minute-moustapha...

