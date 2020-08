Dernière minute : Venu déposer une demande, Guy Marius Sagna encore arrêté

@Atlanticactu.com – Le leader de FRAPP-France-Dégage vient d’être brutalement interpellé par les policiers devant le siège de la préfecture de Dakar. Des journalistes et simples citoyens témoins de la scène et qui essayaient d’immortaliser l’instant se sont vus confisquer leurs téléphones par les policiers. Selon ses partisans et son avocat, Guy Marius Sagna était venu […]

@Atlanticactu.com – Le leader de FRAPP-France-Dégage vient d’être brutalement interpellé par les policiers devant le siège de la préfecture de Dakar. Des journalistes et simples citoyens témoins de la scène et qui essayaient d’immortaliser l’instant se sont vus confisquer leurs téléphones par les policiers.

Selon ses partisans et son avocat, Guy Marius Sagna était venu pour déposer une demande d’information pour la marche prévue le 14 août prochain. Pour un citoyen qui se trouvait sur place pour d’autres raisons, « Avant même d’accéder au bureau du courrier,le préposé de la sécurité qui aurait tenu des mots déplacés à l’encontre de Guy Marius en voulant lui interdire l’accès aux locaux, a fait appel à ses collègues devant la volonté de l’activiste de déposer son courrier ».

Dans une vidéo devenue virale, on voit nettement comment les policiers ont usé de violences pour embarquer Guy Marius Sagna dans leur véhicule. Des images qui n’honorent guère le Sénégal et qui interpellent le Chef de l’état et les organisations de défense des droits de l’homme.

Charlotte Diop (Atlanticactu.com)

