Dernière semaine de campagne électorale: 120 heures chrono pour convaincre le maximum d'électeurs Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 18:03

Les choses sérieuses ont commencé en perspective du scrutin présidentiel du dimanche 24 mars prochain. La campagne électorale, officiellement ouverte depuis le 9 mars, va se poursuivre jusqu’à vendredi à minuit. Les 19 candidats en lice ont, en effet, mis les bouchées doubles pour tenter d’atteindre le maximum d’électeurs dans les 46 départements du pays. Du côté de la coalition « Diomaye Président », la libération en fin de semaine dernière du leader de Pastef Ousmane Sonko et de son candidat à la faveur d’une loi d’amnistie, a constitué un déclic. Ces deux opposants ont d’ailleurs entamé une caravane dans le Sud du pays pour remonter vers la capitale sénégalaises dans les prochains jours. Pendant ce temps, « Benno Bokk Yaakaar » (Bby) a fini d’enclencher sa machine électorale, après une semaine d’hibernation, et l’on annonce que le Président de la République sortant, Macky Sall, par ailleurs patron de l’Apr, sera sur le terrain dans les prochaines heures pour prêter main forte à son ex-Premier ministre, Amadou Ba. A noter également que les autres candidats n’ont pas dit leur dernier mot. Des caravanes, meetings, visites à domicile et des séances de distribution de spécimens sont les principales activités des prétendants au fauteuil présidentiel. Khalifa Sall, Thierno Alassane Sall, Anta Babacar Ngom, Mamadou Lamine Diallo, Idrissa Seck, Pape Djibril Fall, Dr Cheikh Tidiane Dieye, Habib Sy, Dr. Daouda Ndiaye, Dethié Fall, Serigne Mboup, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye, Mahammad Boune Abdallah Dione, entre autres candidats, ont donc 5 jours (120 heures) pour convaincre les Sénégalais. S.G



