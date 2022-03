Des Ukrainiens et Russes chez le Khalif général des mourides Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

Préoccupés par la guerre, des émissaires russes et ukrainiennes ont fait le déplacement à Touba, ce jeudi 24 mars, pour solliciter des prières de Serigne Mountakha Mbacké.





Le Khalife Général des mourides, en réponse à leur préoccupation, a fait savoir que cette guerre entre le Russie et l’Ukraine est une grande préoccupation pour lui et qu’il ne cessait de réfléchir sur ça.



Serigne Mountakha Mbacké les a rassurés sur le retour de la paix dans ces deux pays, avant de formuler des prières pour la délégation.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Des-Ukrainiens-et-Russes-...

Accueil Envoyer à un ami Partager