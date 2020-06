Des agresseurs comme en territoire conquis: Retour des petits délinquants du pont de l’Emergence Les jeunes qui se droguent avec le diluant cellulosique communément appelés «guinzmen», qui squattent le pont de l’Emergence, sont revenus à leur lieu de prédilection. L’info qui a failli échapper à Leral.net, est issue du quotidien « L’As » d’hier jeudi

Auteurs de plusieurs agressions nocturnes et diurnes, ces jeunes délinquants qui ont été chassés par les populations, ont repris leurs activités.



En plus, les acteurs du transport urinent au niveau de l’espace vert situé sous le pont, sur l’axe Patte d’oie-Yoff. Donc saleté, anarchie, insécurité cohabitent au pont de l’Emergence. C’est dire que le danger a refait surface.



Et pourtant, quatre policiers ou gendarmes auraient suffi pour dissuader les malfrats. Mais au Sénégal, c’est toujours la politique du médecin après la mort.



