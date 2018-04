Des coups de feu au siège de YouTube en Californie: le tueur, une femme, est décédé

Des coups de feu ont été signalés mardi sur le site du campus du groupe YouTube, filiale de Google, à San Bruno (banlieue de San Francisco) en Californie. La fusillade a eu lieu un peu avant 13 heures. La police a rapidement confirmé la présence d'un "tireur actif", et est descendue en nombre sur les lieux. Au moins quatre personnes ont été blessées et le tueur présumé est une femme. Elle a été retrouvée morte dans le building, selon le chef de la police de San Bruno, Ed Barberini. Elle est morte d'une blessure par balle qu'elle s'est elle-même infligée.





"Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill", l'adresse du siège du groupe, a tweeté la police de San Bruno, dans la banlieue de San Francisco, en début d'après-midi.



Le corps d'une femme qui s'est suicidée dans les bureaux de YouTube a été retrouvé. Il s'agit, selon les premières constatations, du tueur. Les femmes sont très rarement les auteurs des très nombreuses fusillades qui ont lieu chaque année aux Etats-Unis. D'après un témoin indirect de la scène cité par CNN, cette "femme a fait irruption au moment du déjeuner et semblait tirer sur une personne en particulier".



"Du sang dans les escaliers"

CNN rapportait un peu plus tôt le témoignage d'une employée de l'entreprise qui indique que les travailleurs tentaient de s'enfuir du bâtiment aussi vite que possible. Elle était en conférence téléphonique au moment de la fusillade. Son patron lui a dit qu'une personne au moins avait été blessée par balles dans le patio où les gens étaient en train de manger. "Les gens criaient", a-t-elle confié, tremblante.



Dans un autre témoignage, Todd Sherman, Product Manager chez YouTube, faisait état de "gouttes de sang" sur le sol et "dans les escaliers".



La police est présente en masse devant le bâtiment visé. Au moins quatre personnes ont été emmenées dans les hôpitaux des environs mais leur état de santé n'est pas connu.



Un homme qui était installé au fast-food Carl's Jr de l'autre côté de la rue a expliqué avoir entendu deux ou trois tirs et un peu plus tard, une dizaine. Une femme est arrivée en courant chez Carl's Jr. avec une blessure à la jambe.