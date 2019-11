Frank Rusagara - qui a déjà été attaché à la défense au Royaume-Uni - et Tom Byabagamba, ont été arrêtés, il y a cinq ans.

Ils ont tous les deux été accusés de répandre des rumeurs et de ternir l'image du Rwanda et de son gouvernement.

Des députés britanniques demandent à Kagamé de libérer deux détenus rwandais

Un tribunal militaire les avait condamnés respectivement à 20 et 21 ans de prison.

Les députés des chambres haute et basse du Parlement britannique qualifient ces peines de disproportionnées.

Ils se sont dits préoccupés par la santé des détenus et ont demandé au président Kagamé de les libérer pour des raisons humanitaires.

BBC