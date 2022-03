Des images impressionnantes du convoi militaire Russe de plus de 60 km en approche de la capitale Ukrainienne Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 13:25 | | 0 commentaire(s)| Selon l’état-major de l’Ukraine, la Russie préparerait actuellement un assaut sur la capitale ainsi que dans d’autres grandes villes du pays. Ce lundi 28 février, des images capturées par satellite montrent l’ampleur du convoi militaire russe…

Un convoi militaire Russe de plusieurs dizaines de km en approche de la capitale Ukrainienne



Cet impressionnant convoi s’étire sur plus de soixante kilomètres. Ce lundi 28 février, des images prises par satellite montrent à la terre entière un immense convoi militaire russe. Ce dernier avance actuellement au nord-ouest de l’Ukraine à Kiev.



Depuis l’invasion du pays le 24 février, la capitale ukrainienne est un objectif militaire principal pour le Président Poutine. Ce lundi soir, la société américaine d’imagerie Maxar affirmait que le convoi s’étendait des abords de l’aéroport Antonov, aux alentours de Prybirsk », au nord.

Un aéroport théâtre de violents affrontements



Depuis le début du conflit, cet aéroport est le théâtre de violents affrontements. Selon l’état-major de l’Ukraine, la Russie est en train de regrouper ses forces dans le but de lancer un assaut sur Kiev ainsi que d’autres grandes villes du pays. Pendant ce temps, les mesures de rétorsion internationales contre la Russie continuent de s’accumuler. Et l’UE a adopté cette semaine des mesures sans précédent…

