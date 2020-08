Des membres du Comité Force Covid-19 demandent des comptes à Mansour Faye Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Août 2020 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

Cela fait trois mois que le Comité Force Covid-19 avait rencontré le ministre Mansour Faye et son équipe sur la gestion des 69 milliards de FCFA destinés à l’achat de vivres pour les populations dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale.Mais, contrairement aux vœux de certains membres de comité, aucune pièce justificative… Cela fait trois mois que le Comité Force Covid-19 avait rencontré le ministre Mansour Faye et son équipe sur la gestion des 69 milliards de FCFA destinés à l’achat de vivres pour les populations dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale.

Mais, contrairement aux vœux de certains membres de comité, aucune pièce justificative des dépenses engagées sur les 69 milliards n’est disponible.

Pourtant, informe le journal Sud Quotidien, la plupart des autres départements ministériels impliqués dans la gestion des 1000 milliards de FCFA dégagés pour financer ce programme de résilience ont déjà remis leurs justificatifs au comité. Le journal note que le ministre du Développement communautaire ne s’est, jusque-là, contenté que des présentations en mode diaporama de ses dépenses, tout en se gardant de remettre une seule copie d’un document à l’équipe dirigée par le général François Ndiaye.



