Des milliards perdus dans l’incendie du Port de Dakar, 25 engins, 112 agents dont 16 officiers mobilisés pour éteindre les flammes...

Un violent incendie s’est déclaré hier au Môle 10 du Port autonome de Dakar (Pad), notamment dans une société dénommée Ozyx où les flammes ont tout consumé. Selon Mame Diène Ndiaye, commandant des opérations de secours, les sapeurs pompiers ont été alertés à 10h 50minutes et ils ont maïtrisé le feu à 13 heures. 25 engins et véhicules d’incendie, dont 9 fourgons-pompes et deux échelles aériennes, 112 agents dont 16 officiers ont été mobilisés. A noter qu’il n y a eu aucune perte en vies humaines, ni de blessés, par contre des milliards ont été emportés par les flammes.