Des milliers de manifestants rassemblés à Paris contre l’avortement

Ils étaient 5000 selon les organisateurs, et entre 4000 et 6000, selon la préfecture de police de Paris.



« Le message est de rappeler que l’avortement est avant tout une violence faite aux femmes. On a souvent l’habitude de présenter l’avortement comme un droit », mais c’est « un droit de se faire bâillonner », a déclaré Aliette Espieux, porte-parole de cette « marche pour la vie », organisée quasiment chaque année depuis 2005.



Derrière un masque siglé « génération pro-vie », la jeune femme a ajouté que la majorité des interruptions volontaires de grossesse (IVG) étaient « des avortements de détresse.



Encadrés par un important dispositif des forces de l’ordre, les manifestants se sont rassemblés devant une estrade où une banderole clamait « avortement : stop à la culture du déchet », devant le parvis des droits de l’homme.



Ils protestent notamment contre deux textes législatifs qui contiennent des dispositions « scandaleuses » selon le président de la « marche pour la vie », Nicolas Tardy-Joubert, parmi lesquels la loi bioéthique qui comprend notamment la PMA pour toutes.



Ils protestent également contre la proposition de loi portant le délai pour avorter de 12 à 14 semaines, déposée par la députée Albane Gaillot (ex-EDS) et votée en première lecture à l’Assemblée nationale avec un large soutien de LREM et de la gauche. Ce texte doit être examiné cette semaine au Sénat, avec peu de chance d’aboutir.



En raison de la situation sanitaire, le rassemblement était doublé d’une mobilisation virtuelle sur Zoom, suivie selon les organisateurs par 10 000 personnes.



Parmi les manifestants, Paul, 27 ans, est venu avec son bébé en poussette pour « la défense de la vie », un message relayé par d’autres participants.



Non loin de là, une dame de 81 ans explique être « contre l’avortement, contre la PMA. Autrefois, on allait en prison pour l’avortement, maintenant on est remboursé par la Sécu, vous trouvez ça normal ? », lance-t-elle.



Avant cette manifestation, la « marche pour la vie » avait organisé une campagne de communication visuelle où on voyait des poussins sur le point de se faire broyer avec le commentaire : « le broyage de poussins vivants, ça vous choque ? Nous aussi. Et celui des fœtus humains ? »



En fin d’après-midi, des manifestants revêtus de sacs poubelles ont arboré des masques de poupons avec le message « bébé avorté = humain à la poubelle ».



En 2019, 232 000 avortements ont eu lieu en France, un taux de recours en légère hausse. Depuis 2001, ce nombre oscillait entre 215 000 et 230 000.

