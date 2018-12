Des pansements qui génèrent de l’électricité pour guérir plus vite Des chercheurs mettent au point un pansement à électrodes qui génère des stimulations électriques sur les blessures, leur permettant de guérir plus vite. La première phase de l’expérience est un succès, avec la cicatrisation d’une plaie qui peut prendre trois jours au lieu de 14 dans certains cas.

Nous savions déjà que les stimulations électriques favorisaient la guérison des blessures et une cicatrisation plus rapide, des chercheurs ont mis ce savoir en pratique en mettant au point des pansements générant d’eux-mêmes de l’électricité. Appliqués sur une plaie, ils permettent ainsi une régénération plus rapide des tissus. Pas de quoi devenir des Wolverine en puissance, mais de raccourcir très efficacement la période de rétablissement (de 14 jours à 3 jours pour un certain cas).



Bientôt des pansements électriques dans les hôpitaux ?

L’équipe de scientifiques, composée d’Américains et de Chinois, a mené avec succès des tests sur des souris rapporte l’étude, publiée par ACS Nano. La prochaine étape est désormais de réaliser des expériences sur les porcs. Si elles s’avèrent concluantes, on pourra alors passer aux expérimentations sur l’humain. Les composants nécessaires à ces pansements d’un genre nouveau laissent la possibilité d’une production et d’une commercialisation de masse à terme. On pourrait donc bien en trouver dans les hôpitaux et les pharmacies d’ici quelques années.

Les petites électrodes présentes sur le pansement créent une faible intensité électrique qui stimulent les cellules de la peau. Celles-ci s’activent alors et sont deviennent bien plus rapides qu’en temps normal. Pour l’instant, la nécessité d’un nano-générateur qui déclenchent l’action des électrodes rend le système encore peu pratique pour les particuliers, mais une solution pour alléger le procédé est aussi en cours d’étude.













