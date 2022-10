Des projets Innovants et Sécurisés: Corex veut une main mise au niveau de l'Afrique Subsaharienne Rédigé par leral.net le Mardi 25 Octobre 2022 à 19:17 | | 0 commentaire(s)| COREX s’est constamment diversifié depuis sa création, il y a 15 ans, dans tous les métiers de l’ingénierie du BTP et de l’industrie, pour offrir à ses clients une large palette de compétences pour une prise en charge globale de leurs besoins. COREX est aujourd’hui une entreprise consolidée avec une grande expérience dans l’ingénierie, avec des projets référents y compris à l’international. Faire bénéficier à notre continent des Corex se donne les moyens d’être une ingénierie à haute valeur ajoutée au service du continent en pleine mutation. L'entreprise a des objectifs en moyen et long terme, comme une présence dans toute l'Afrique subsaharienne, entre autres perspectives.



Accueil Envoyer à un ami Partager