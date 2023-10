Des ‘’questions de coopération bilatérale’’ au menu de la rencontre Macky Sall-Emmanuel Macron, à Paris

Le Président Macky Sall a été reçu vendredi après-midi à l’Elysée par son homologue Emmanuel Macron, avec qui il a abordé des ‘’ questions de coopération bilatérale ’’, a-t-on appris auprès de la Présidence sénégalaise.



Parmi les questions abordées par les deux dirigeants, figure le Train express régional (TER), indique la même source, dans un communiqué transmis à l’APS.



Macky Sall et Emmanuel Macron ont également échangé ‘’ sur des sujets d’intérêt commun, africains et internationaux ’’.



Les deux chefs d’Etat ont fait ‘’ le suivi du Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial ’’.



Ce Sommet qui s’était tenu les 22 et 23 juin 2023 à Paris, avait réuni 32 pays, dont le Sénégal, 27 organisations internationales et institutions financières, ainsi que 54 représentants de la société civile.



Le communiqué rappelle que le Sommet avait pour objectif de ‘’ proposer des pistes de réforme du système financier international et d’amélioration de la protection des biens publics mondiaux, de préserver la planète et de garantir aux plus pauvres, des financements à faible coût ’’.



Le Président Macky Sall a pris part mercredi et jeudi, à Bruxelles, au premier forum de l’initiative Global.











