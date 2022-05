Désencombrement de la voie publique : une semaine nationale de reboisement et de la propreté lancée à Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 23:27 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a lancé la semaine nationale du désencombrement, du reboisement et de la propreté. Une semaine initiée par le Ministère de l’Urbanisme et le Ministère de l’environnement. En effet, les deux ministres se sont accordés pour mener des actions d’envergure dans Dakar. Cette semaine sera ponctuée par un nombre important d’opérations de désencombrement dans certaines communes de la capitale. Une soirée de reboisement est prévue le 2 juin et sera clôturée le 4 juin, par la journée « Besup sétal ».

« Aujourd’hui, l’autorité a demandé qu’on renforce le dispositif pour mieux mener les opérations et progressivement, toucher l’ensemble du département de Dakar. Le reboisement va s’étendre de l’axe Malick Sy jusqu’à l’Aéroport. Aujourd’hui, nous sommes dans la commune de Yoff. Point de surprise.



Les déguerpis ont été informés. Le Préfet avait pris un arrêté et au préalable, la sensibilisation a été faite. Ces occupations sont illégales. L’administration a le droit d’enlever ces épaves qui ont duré sur la voie publique », a informé le Directeur du Cadre de vie et de l’hygiène publique, Abou Ba.



