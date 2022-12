Destination Sénégal: L'Aspt et la productrice Kalista Sy scellent un partenariat Rédigé par leral.net le Lundi 19 Décembre 2022 à 22:37 | | 0 commentaire(s)| Pape Mahawa Diouf, Directeur général de l’Agence Sénégalaise de promotion touristique (Aspt), a scellé un partenariat avec la productrice de « Yaye.o », Kalista Sy. Il estime que la production audiovisuelle contribue à vendre l’image du pays dans le monde entier. Les téléfilms attirent les touristes, donnent réputation à une mode de vie. Ces films montre le visage et l’identité du pays. En plus, il relève un poids économiques, dérivant des productions. L’Aspt, précise-t-il, est très enthousiaste à accompagner les producteurs de téléfilms et séries sénégalaises. Pape Mahawa Diop loue la faculté créatrice de revenus et d’emploi à la jeune génération. La productrice Kalista dit apprécier à sa juste mesure, l’opportunité offerte. Puisque, l’essentiel du travail des producteurs est de montrer les réalités du pays à l’étranger. Cette convention motive à travailler davantage, pour mieux accrocher les visiteurs vers l’intérieur du pays. Elle a décidé avec ses collaborateurs, de montrer et de vendre l’image du Sénégal.



