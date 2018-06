Destruction de biens et Cbv : Fatou Bintou Rassoul Diagne, condamnée à un 1 mois de prison ferme et à... Née en 1987 et ingénieure en télécommunication, Fatou Bintou Rassoul Diagne a été attraite ce lundi à la barre du tribunal d'Instance de Dakar par son bailleur, Malick Diop et le vigile de ce dernier, Abdoulaye Kandé pour des faits de coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui. Jugée, elle a été condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont un mois ferme et, à payer une amende de 20 mille francs Cfa.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juin 2018 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

Fatou Bintou Rassoul Diagne, la trentaine sonnée est une dame qui trouble la quiétude de ses voisins avec qui, elle partage le même immeuble à la Cité des Impôts et domaines. A chaque fois qu'elle prend de l'alcool, elle s'en prend à ses colocataires qu'elle ne cesse d'injurier, tout en tambourinant à leurs portes.



Mais courant mois de mai dernier, l'alcoolique a tiré le bouchon trop loin. C'est à 2 h du matin, qu'elle s'était attaquée au concierge, Abdoulaye Kandé. Elle lui reprochait d'avoir fermé la vanne d'approvisionnement en eau de l'immeuble. Depuis son appartement, situé au 4e étage, elle est descendue jusqu’au rez-de-chaussée pour abreuver d'injures son protagoniste.



Ne s'arrêtant pas en bon chemin, la belliqueuse surprend le sieur Kandé le lendemain à 9 heures, avec une pierre qu'elle lui a lancée au niveau de son bras gauche. Cette agression a occasionné des blessures avec une Itt indéterminée.



« J'étais à Dubaï au moment de son altercation avec Abdoulaye Kandé. C'est depuis là-bas, que ma mère m'avait joint au téléphone pour dire que Kandé s'est présenté à son domicile avec des blessures à la main. Ce n'est que quelques jours après mon retour, qu'on m'a appelé depuis mon lieu de commerce à Sandaga, pour m'informer cette fois-ci, qu'elle est en train de porter des coups de pilon sur la porte de l'appartement numéro 4.



C'est sur ces entrefaites que j'ai rappliqué sur les lieux pour constater les dégâts. La maison compte 16 appartements. Mais, tous les 15 preneurs ont eu à se frotter avec Fatou Bintou. Ils se sont approchés à maintes reprises auprès de moi et de l'agence immobilière pour dénoncer ses comportements », explique le sieur Malick Diop.



Interrogée à son tour, la prévenue qui, apparemment croque la vie à pleines dents et qui a comparu libre, adopte le système de défense de la dénégation. Dans un premier temps, elle avait même nié qu'elle consommait de l'alcool.



« Ils ont comploté contre moi. Je suis en de bons termes avec tous mes voisins. C'est Abdoulaye qui m'avait injuriée de mère et traitée de tous les noms d'oiseaux, lorsque je l'avais interpellé sur le problème de l'eau. Comme j'avais refusé le règlement à l'amiable du litige, Malick Diop est allé porter plainte contre moi, en m'accusant à tort d'avoir détruit la porte de l'appartement qui est en face du mien », raconte Fatou Bintou Rassoul Diagne, tirée à quatre épingles dans une robe multicolore.



Entendus à titre de témoins, Abdou Khadre Mbacké Ba et Talla Touré confirment les déclarations des victimes. « C'est la porte de mon appartement qu'elle a détruit. J'entendais le bruit depuis l’intérieur. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai constaté qu'elle était ivre comme un Polonais », souligne le sieur Ba.



Me Abdoulaye Diallo, conseil de la partie civile a de son côté, réclamé le franc symbolique.



« Cette dame n'est pas une ingénieure en télécommunications, mais une ingénieure en mensonges. Elle a intérêt à se ressaisir. Elle prend de l'alcool sans pouvoir être en mesure de le supporter. Quand elle tombe dans les vapes, elle fait du tapage nocturne. Elle est même fichée par la police. Car, elle mène des activités contraires à la loi. Abdoulaye Kandé ne veut que la préservation de son intégrité physique et le sieur Diop, celle de ses biens », relève la robe noire.



Abondant dans le même sens, le parquet qui a traité la prévenue de manipulatrice, a requis une peine d'avertissement d'un mois d'emprisonnement ferme contre elle.



Quant à la défense, Mes Djiby Diagne et Aboubacry Barro ont plaidé la relaxe. Les conseils ont relevé le fait qu'il n'y a ni certificat médical ni procès-verbal de constat d'un huissier dans le dossier pour attester la véracité des faits, reprochés à leur cliente.



Au terme de leurs plaidoiries, le juge a condamné la prévenue à deux ans d'emprisonnement, dont un mois ferme et, à payer une amende de 20 mille francs Cfa.











KADY FATY Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook