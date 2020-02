Destruction de biens publics: Alioune Ndoye dénonce le comportement des pêcheurs de Saint-Louis

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime est furieux contre les pêcheurs de Guet-Ndar, qui se sont attaqués aux bâtiments publics dont le siège local de l’Onvs et l’agence de la Senelec, hier lors d’une violente manifestation pour la délivrance des licences de pêches.



Alioune Ndoye juge inacceptable un « tel comportement » et appelle ces acteurs de la pêche à la raison. « Ce n’est pas de cette manière qu’on doit régler les problèmes. Je demande aux acteurs de revenir à la raison. Il est inacceptable de saccager des institutions et les biens des tiers, tout simplement parce qu’on veut aller pêcher dans un pays tiers », a-t-il regretté.



Non sans souligner que « si les gens se fixent de tels comportements, la Mauritanie peut refuser de plus donner des licences de pêche ».

Alioune Ndoye qui s’exprimait mercredi sur la RFM, a aussi invité les pêcheurs à la patience, assurant que les accords ont été trouvés pour leur permettre de pêcher paisiblement dans les eaux mauritaniennes.



« La partie Mauritanie a eu l’amabilité de nous suivre sur beaucoup de points. Le protocole d’accord sur la délivrance des permis de pêche était arrivé à échéance le 31 décembre 2019. Mais, elle nous a accepté de proroger le précédent accord jusqu’à la fin de l’année 2020 », a fait savoir le ministre de la Pêche.



