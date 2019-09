Destruction de la maison de Me Moussa Bocar Thiam: Mamour Diallo accusé, menace

L’ancien porte-parole du Parti socialiste, Me Moussa Bocar Thiam accuse l’ex Directeur des Domaines Mamadou Mamour Diallo d’être le commanditaire de la démolition de sa maison, sise aux Almadies. Mais, ce dernier se dit étonner avant de réfuter ses accusations. « Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Cela me dépasse totalement. Je ne connais pas ce dossier. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé avec cette affaire », a contesté l’ex-Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo.





Ainsi, attendant sa plainte, il soutient n’avoir connu Me Moussa Bocar Thiam ni d'Adam ni d’Ève. « J'attends de pied de ferme sa plainte. Et je me réserve le droit de saisir la justice. Parce que trop c'est trop. Il faut que les gens arrêtent de colporter des contrevérités sur ma personne », menace-t-il.



