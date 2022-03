Détection de talents: TNGS Sénégal attend la validation du Real Oviedo pour les premiers pensionnaires

M. Amadou Dieng Ndiaye, vice-président de la structure TNGS Sénégal (The New Generation Sports), est revenu sur l'événement. L'objectif étant de donner aux jeunes footballeurs sénégalais, la possibilité de réaliser leur rêve ultime, de s'expatrier et signer un contrat professionnel. Il a tenu également à lancer un appel aux autorités et sponsors, afin de donner une plus-value et plus d'ampleur à l'événement. La structure TNGS projette même d'implanter une académie au Sénégal.