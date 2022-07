Détention des jeunes de Yoff : le Collectif Taank pour une libération sans conditions

La manifestation du vendredi 24 janvier à Yoff a eu des conséquences fâcheuses, notamment auprès du coordonnateur du collectif de la jeunesse de Taank ainsi que de neuf autres jeunes, à savoir Ndongo Seck, Abdourahmane Dieylani Samb, Nicole Faye, Soce Ndiaye, Jean Emmanuel Gomis, Moustapha Samba, Lamine Samba, Moustapha Ndiaye et Pape Idy Samba. Ces derniers avaient tous été placés sous mandat de dépôt depuis plus de 4 mois et quelques jours. Selon le collectif, leur arrestation cache une volonté politique.

Ainsi, ils exigent la libération de ces Yoffois, fils de Taank. Sans gain de cause favorable, ses derniers comptent dérouler d'autres plans d’action tels l'organisation d'un sit-in dès la semaine prochaine...