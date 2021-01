Détention et trafic de chanvre indien : deux individus alpagués par la police des Parcelles Assainies La brigade de recherches a eu un bon flair pour avoir réussi un coup à Yoff. Un réseau de trafic de chanvre indien a été démantelé. Les deux trafiquants ont été surpris dans une maison en construction en train de mettre le produit prohibé dans un sac. Une fois que les délinquants ont aperçu les policiers, ils ont abandonné la marchandise avant de prendre la fuite, mais finiront par être rattrapés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le trafic de stupéfiants, une opération de grande envergure a été effectuée, ce mardi, par la Brigade de recherches des Parcelles Assainies. En visitant les coins et les recoins de Yoff, les hommes de la Brigade de recherche ont interpellé les nommés Saliou Ndiaye et Pape Sidibé, nous apprend « Le Témoin ».



Surpris dans un terrain en construction, ils ont pris la fuite en abandonnant sur place un sac contenant 1 kilogramme de chanvre indien. Interpellés à la suite d’une course poursuite, ils ont nié les faits qui leur sont reprochés.



Selon Saliou Ndiaye, pêcheur et père de trois enfants, cette drogue n’a pas été trouvée par devers lui tout en niant connaitre le nommé Pape Sidibé.



« De toute ma vie je n’ai jamais été trafiquant de drogue, mais je la consomme », s’est- il défendu. L’autre mis en cause, Pape Sidibé, a servi la même thèse. Malgré leurs dénégations, ils ont été déférés au parquet ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos