Détention préventive: La RADDHO exige la libération de Bougane Guèye Dany

Interpellé samedi dernier à Bakel alors qu'il s'y rendait avec les leaders de la coalition Sam Sa Kadou au chevet des sinistrés des inondations Bougane Gueye Dany a été placé sous mandat de dépôt, hier lundi, par le procureur de Tambacounda pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agents.

Ainsi, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (RADDHO) demande la libération du leader de Gueum Sa Bopp. Sur la Rfm, le chargé des affaires juridiques de cette organisation, Senghane Senghor parle de «problèmes politiques et de responsabilités partagées ». Toutefois, il exige la libération de Bougane Guèye Dany. « Bougane, Sonko et tous les autres sont en train de faire de la politique. C'est ça qui fait un peu monter la surenchère. Maintenant, c'est vrai que nous luttons pour une liberté d'expression effective mais nous demanderons aussi aux hommes politiques de faire un peu d'efforts dans l'exercice de ces libertés. Parce que, je ne vois pas un rapport entre le Président de la République et Bougane Guèye Dany. Les responsabilités sont partagées, mais tout naturellement nous demandons que Bougane Gueye soit libéré », a-t-il déclaré Avant de faire remarquer : ««Je n’ai pas apprécié les images que j’ai suivies entre Bougane, sa délégation et la gendarmerie. Je crois que ce sont des choses qui peuvent être évitées parce que sur le terrain, les gendarmes ne font qu'appliquer les ordres reçus. Donc, les responsables doivent essayer aussi de tout faire pour pouvoir discuter avec eux, trouver des consensus sans qu'on en arrive à une certaine situation », souligne-t-il. Le chargé des affaires juridique de la RADDHO a appelé le patron de presse à revoir son comportement. « Bougane Guèye, il faut qu’on le libère parce que c’est un candidat inscrit sur les listes et cela ne vaut pas la peine de compliquer les choses a la veille du démarrage de la campagne électorale. Quand il sera libéré, il faut qu’il revoit sa copie et qu’il évite que cette situation ne se répète », a laissé entendre Senghane Senghor.



