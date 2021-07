Déthié Fall bombarde Antoine Diome et Macky Sall: Entre incompétence et maintien du parrainage Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 12:23 | | 0 commentaire(s)| C'est un Déthié Fall tout feu, tout flamme, qui est descendu ce lundi à la plénière et qui a ravivé le feu devant le Ministre de l'Intérieur et le Président Macky Sall. Le premier nommé a été qualifié d'"incompétent qui a embrasé le pays avec ses RG et traqué les opposants sans relâche". Pour le Chef de l'Etat, l'opposant a estimé qu'on "sait pourquoi il veut maintenir le parrainage. C'est uniquement pour la concentration des candidats et qui ne vont pas dépasser cinq. Et si tel était le cas en 2012, Macky Sall ne serait jamais président", a-t-il balancé à la figure du Ministre de l'Intérieur, Antoine Felix Diome.



