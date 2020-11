Déthié Fall de Rewmi: "La vision de Macky Sall doit quitter Diamniadio et rejoindre la Vallée du fleuve du Sénégal"

Il faut que cette vision de Macky quitte Diamniadio et rejoigne la Vallée du fleuve du Sénégal

On a dit toujours que la vision de Macky s’arrête à Diamniadio mais il faudrait qu’il voit au-delà

il faut que l’Agriculture soit un moteur de développement pourvoyeur d’emplois

Je vais vous donner un exemple, les dix dernières années, vous pouvez vérifier les chiffres, à part cette année, vous avez la facture céréalière qui est entre 200 et 300 milliards FCfa, concernant les importations. Si on traduisait cela en chiffres d’affaires, les économistes savent ce que je dis, on peut réserver les 30 à 40% comme masse salariale. Ce qui équivaudrait à 90 milliards FCfa. Même si on prend un jeune, on lui alloue trois millions de salaires annuels, l’équivalent de 250 000 FCFa, en salaire mensuel, on aurait sorti aujourd’hui trente mille jeunes du chômage.

Donc, on est en train de sortir des devises, d’enrichir d’autres alors qu’on a la possibilité d’utiliser à l’intérieur pour régler la question du chômage, également la question de la souveraineté alimentaire. Et cette facture est beaucoup plus élevée que le budget alloué à la jeunesse, à l’élevage, au développement industriel