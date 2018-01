Détournement de 77 millions: Un chef d'antenne et un agent de Phoenix arrêtés

S. Dème et R. P. Ndecky sont derrière les barreaux pour association de malfaiteurs, détournement de fonds, abus de confiance et vol au préjudice de leur employeur Phoenix Sénégal à hauteur de 77 millions de Fcfa. Alors qu'ils sont en prison, il a été découvert qu'ils ont aussi vendu un véhicule Ford Ranger appartenant à l'entreprise. Dème et Ndecky en leur qualité respectivement de chef d'antenne et d'agent de sécurité de Phoenix Mbour, faisaient des transports de fonds pour le compte de plusieurs sociétés telles que Sodevit et Gecamines. C'est ainsi qu'en janvier 2017, ils ont détourné 59 millions de FCfa qu'ils devaient recouvrer de Sodevit et verser immédiatement à la banque.



Au cours de la même année, la société Gécamines a fait parvenir à la Direction de Phoenix, une mise en demeure de remboursement suite à la découverte d'un détournement de fonds de 12 080 000 FCfa de la part du "duo de choc" qui n'a pas fait les versements dans leurs comptes bancaires.



Interrogé par la Division des Investigations criminelles (Dic) auprès de laquelle la Direction de Phoenix a déposé une plainte, Dème a nié toute implication sur le détournement de 18 millions de FCfa mais a reconnu, avec Ndecky, avoir bazardé la voiture à 2 500 000 FCfa qu'ils ont utilisés à des fins personnelles. Quant à Ndecky, il a déclaré n'avoir absolument rien à dire sur les deux détournements de fonds.









