Détournement de fonds : Le collectif des victimes de l'E-Fpc interpelle la population à plus de vigilance Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 22:03 | | 0 commentaire(s)| Le collectif des victimes de l'E-Fpc s'est mobilisé ce matin, au Centre culturel Blaise Senghor, pour faire le point sur le dossier de détournement de fonds. Ainsi, ils ont fait état d'un bilan de plus de deux milliards de francs Cfa escroqués à plus de 300.000 Sénégalais. L'occasion a été également saisie, pour interpeller la population à plus de vigilance. Pour rappel, c'est un collectif qui est né après avoir constaté l’inaccessibilité de la plateforme l’E-Fcp. Depuis le 20 mars, cette plateforme est decrite comme un site qui permet de gagner de l'argent, en investissant dans les cryptomonnaies.



