Détournement présumé: Un ancien élément de « Gaston production », traîné en justice par une hôtelière au Lac Rose

Un ancien élément de « Gaston production » a été trainé en justice par une hôtelière au Lac Rose, pour une affaire de détournement présumé.



Ancien élément de « Gaston production », El Hadj Boubacar Diakhaté, 29 ans, a été jugé hier, lundi 15 juillet, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, après avoir été placé sous mandat de dépôt le 19 juin 2024, suite à son arrestation par les éléments de Keur Massar, la veille de la Tabaski. Selon "Les Echos", repris par "Senenews", il a comparu pour des faits d’abus de confiance.



C’est Khady Diaw, hôtelière domiciliée à Lac Rose, qui l’a traduit devant cette barre, pour un détournement présumé de 3.779.000 FCfa. Ladite somme, selon la plaignante, était destinée à l’achat de matériel audiovisuel. Mais Boubacar Diakhaté a contesté devant le juge, avoir détourné l’argent de la partie civile. Dans cette affaire, dit-il, tout est parti d’un projet de création d’une chaîne de télévision dénommée Lac Tv.



C’est ainsi que la plaignante, Khady Diaw a sollicité son expertise. Chemin faisant, le comparant a reçu des mains de la dame, la somme de 4.345.000 FCfa pour l’achat du matériel pour la chaîne de télévision. Le mis en cause, qui a révélé avoir travaillé dans la structure de « Gaston production », dira devant le juge : « je me suis exécuté en mettant à sa disposition une bonne partie du matériel. Seules deux caméras sont indisponibles. Ces dernières coûtent 850.000 FCfa l’unité. Elles devaient venir de la Chine. Mais, il y a un retard de livraison. Comme elle est pressée, je suis prêt à lui rembourser ses 1,7 million F Cfa ».



Néanmoins, il a informé que la chaîne de télévision a commencé à fonctionner, même si sa victime n’a pas encore de local. C’est la raison pour laquelle, il a gardé chez lui les deux ordinateurs portables destinés à la programmation de la chaîne, dit-il.



La plaignante Khady Diaw, qui n’a pas assisté au procès, avait soutenu lors de sa déposition devant les éléments enquêteurs de Keur Massar, que le mis en cause lui avait présenté une facture de 4.660.000 FCfa. Elle ajoutait que El Hadji Boubacar Diakhaté avait encaissé cette somme au mois de mai 2024. Ce, avant de lui livrer du matériel d’une valeur de 881.000 FCfa. Elle a su cela lorsqu’elle s’est rendue au niveau de l’établissement où il a acheté le matériel. « J’ai constaté qu’il y a une surfacturation, lorsque j’ai comparé sa facturation et le prix sur place », a expliqué Khady Diaw.



À la fin des débats, El Hadj Boubacar Diakhaté a été reconnu coupable d’abus de confiance et condamné à 3 mois de prison assortis du sursis. Il est aussi contraint à payer des dommages et intérêts d’un montant de 4 millions FCfa, à la plaignante, Khady Diaw.