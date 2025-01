Dette des producteurs de riz : Le ministre Mabouba Diagne dément et apporte des précisions Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2025 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Mabouba Diagne apporte des précisions sur l’information relayée par nos confrères de GFM, concernant la dette des producteurs de riz. Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a démenti avoir promis d’annuler cette dette. « Je tiens à préciser que je n’ai jamais promis d’effacer […] Sénégal Atlanticactu/ Mabouba Diagne/ Saliou Ndong Mabouba Diagne apporte des précisions sur l’information relayée par nos confrères de GFM concernant la dette des producteurs de riz. Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a démenti avoir promis d’annuler cette dette. « Je tiens à préciser que je n’ai jamais promis d’effacer la dette : une dette se paie… », a-t-il déclaré sur X, comme le rapporte Senego. Cependant, il a souligné les mesures d’accompagnement en vue de mettre en place un système de moratoire. « Je vais collaborer avec mon collègue, le ministre des Finances, pour examiner comment soutenir les producteurs et envisager des moratoires sur la dette. » Le ministre a également promis de renforcer les exigences en matière de garanties pour sécuriser le remboursement de la dette. « Je demanderai aussi à la LBA de durcir ses conditions de garanties. Nous ne devrions plus prêter des sommes importantes sans des garanties solides, cela réduit les risques de défaillance. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/dette-des-producteurs-de-... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

