Deux blessés lors des affrontements à l'université d'Abidjan

Des affrontements ont eu lieu mardi entre des inconnus et des étudiants du puissant syndicat Fesci, proche de l'opposition, puis entre les étudiants et les forces de l'ordre, faisant deux blessés, à moins de 15 jours de la présidentielle fixée au 31 octobre.



Une cinquantaine d'individus armés de gourdins et machettes ont pénétré dans le campus dans la matinée, selon le témoignage de plusieurs étudiants, qui les ont qualifiés de "loubards" ou de "microbes", mot utilisé pour les délinquants mineurs mais utilisé depuis quelques semaines par l'opposition pour désigner des "milices" qui seraient , selon elle, contrôlées par le pouvoir.



Les forces de l'ordre ont ensuite dispersé à coups de gaz lacrymogènes les fauteurs de troubles, les échauffourées ayant débordé dans les rues avoisinantes. (VOA/Reuters)



Source : https://www.impact.sn/Deux-blesses-lors-des-affron...