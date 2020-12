Deux cas positifs : L'Assemblée Nationale mise en quatorzaine ?

À cause du rappel à Dieu de la parlementaire Marie Louise Diouf emportée par la Covid-19, l'Assemblée Nationale a pris la décision de poursuivre le marathon budgétaire à huis clos. Seule l'équipe de la Rts est autorisée à accéder dans l'hémicycle.



Mais avec la confirmation de la positivité de Mamadou Laine Diallo, tout porte à croire qu'il y aura un autre changement, une nouvelle décision qui tombera dans les prochains jours. En effet, tous les parlementaires et les travailleurs de l'Assemblée nationale sont désormais considérés comme des cas suspects.



Ainsi, les travaux risquent d'être suspendus jusqu'à nouvel ordre. En tout état de cause, les ministres et leurs collaborateurs risquent d'être mis dans le lot des cas suspects.

