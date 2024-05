Deux jeunes kidnappés dans la commune de Kataba 1 par des éléments présumés appartenir au MFDC Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2024 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bignona/ Cheikh Saadbou Diarra Après une accalmie de plusieurs années et la signature d’accords entre différentes factions du MFDC et l’État du Sénégal, les vieux démons de l’irredentisme refont surface. Des éléments armés proches du chef rebelle Salif SADIO ont réclamé une rançon après avoir kidnappé deux jeunes dans la commune de Kataba 1. Les populations du village de Foulacounda sis dans l’arrondissement de Kataba 1 dans le département de Bignona, ont été réveillés le samedi par l’incursion d’éléments supposés appartenir au MFDC. Dans cette opération, deux jeunes du nom de Landing Sané et Modou Ba ont été kidnappés par des éléments de Lamarana COLY , un dissident de la faction de Salif SADIO, selon une source proche des jeunes enlevés. Des informations confirmées par le chef du village Foulacounda qui précise également que les assaillants retiennent les otages dans la forêt entre Kataba 2 et la cité religieuse de Darou khaïry et, auparavant, ont réclamé une rançon d’ un million 500 mille (1.500.000Fcfa) pour la libération des jeunes. Mieux, renseigne le chef du village, les populations sont en train de s’organiser pour trouver ladite somme pour obtenir la libération des otages. Tard dans la soirée du samedi, une source proche de la brigade de gendarmerie de Diouloulou nous a appris que les deux jeunes ont été finalement libérés sains et saufs à la suite d’un versement d’une somme de cent mille (100.000fcfa) par les familles des otages.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Bignona/ Cheikh Saadbou Diarra Après une accalmie de plusieurs années et la signature d’accords entre différentes factions du MFDC et l’État du Sénégal, les vieux démons de l’irredentisme refont surface. Des éléments armés proches du chef rebelle Salif SADIO ont réclamé une rançon après avoir kidnappé deux jeunes dans la commune de Kataba […]Source : https://atlanticactu.com/deux-jeunes-kidnappes-dan...

Accueil Envoyer à un ami Partager