Deux mois supplémentaires pour l'immatriculation gratuite des deux-roues Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 15:48

Les propriétaires de deux-roues peuvent souffler un peu plus longtemps. Alors que le délai initial de trois mois pour l’immatriculation gratuite était arrivé à son terme, une nouvelle prolongation de deux mois a été accordée. Cette décision, conforme à la Circulaire Primatorale n°00015/PM/CAB/CT-Infrastructure du 13 décembre 2024, répond à […] Sénégal Atlanticactu/ Immatriculation/ Moto/ Serigne Ndong Les propriétaires de deux-roues peuvent souffler un peu plus longtemps. Alors que le délai initial de trois mois pour l’immatriculation gratuite était arrivé à son terme, une nouvelle prolongation de deux mois a été accordée. Cette décision, conforme à la Circulaire Primatorale n°00015/PM/CAB/CT-Infrastructure du 13 décembre 2024, répond à la forte demande persistante des usagers. Lors d’un point de presse tenu ce mardi à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a annoncé cette mesure. Il a précisé que « le Premier Ministre a consenti à une prolongation exceptionnelle jusqu’au 25 mai 2025 », tout en avertissant qu’aucun report supplémentaire ne serait accordé au-delà de cette date. Le ministre a exhorté les retardataires à se rendre rapidement auprès des services compétents pour procéder à l’immatriculation de leurs motos. « Nous offrons une ultime opportunité de se conformer à la loi sans encourir d’amendes ni risquer l’immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre », a-t-il déclaré. « À partir du 25 mai 2025, toute moto non immatriculée sera en infraction et fera l’objet de sanctions sévères. » Comme le rapporte Sud Quotidien, cette mesure vise à garantir que tous les propriétaires de deux-roues se mettent en conformité avec la réglementation en vigueur, sous peine de sanctions, incluant des amendes et la mise en fourrière des véhicules non immatriculés.



Source : https://atlanticactu.com/deux-mois-supplementaires... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

