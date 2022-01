Deux morts par accident dans le cortège de la coalition "And Liggey Sunu Gox"

Deux morts, plusieurs blessés graves dans le cortège de la coalition "And Liggey Sunu Gox", tel est le bilan recensé hier vers 00 heures dans un accident de circulation survenu sur la route nationale numéro 1 entre Goudiry et Boynguél Bamba.



En effet, d'après Rfm qui rapporte l'information, un mini-car en partance pour Tambacounda a gravement heurté une moto qui supportait deux jeunes de la coalition "And Liggey sunu Gox" dans le cadre de la clôture de la campagne électorale.



Sur le champ, les deux jeunes qui étaient sur la moto ont trouvé la mort. De l'autre côté également plusieurs blessés graves ont été constatés et évacués au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda.



Une campagne électorale qui a mal fini même si le candidat s'en est sorti sain et sauf.

Seneweb

