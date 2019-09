Deux remèdes naturels pour soigner une angine Maux de gorge, difficulté à avaler, vos amygdales paraissent avoir gonflé, fièvres… une angine est très fréquente et assez contagieuse et peut s’aggraver si elle n’est pas vite traitée. En dehors du citron et du miel, il existe d’autres ingrédients très efficaces en cas de mal de gorge.



Le sel



Pour calmer une angine, essayez le sel grâce à ses désinfectant et antiseptique naturel. Il aide à éliminer les liquides des tissus enflammés.

Ajoutez une cuillère à soupe de sel dans un verre d’eau tiède et le jus d’un demi citron. Faites un gargarisme avec cette boisson pendant quelques seconde et jetez ensuite. Répétez 3 fois cette action.



La tisane de thym pour calmer une angine



Riche en phénol, le thym possède des propriétés antivirales très efficaces contre les affections des voies respiratoires.

Ajoutez à l’eau bouillante 2 cuillères à café de thym. Laissez infuser, tamisez, ajoutez du miel et buvez. A répéter 3 fois par jour.



















Mam Dieng

