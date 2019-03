Deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH ! Dix ans après un premier cas de rémission, ce second sujet, identifié comme "le patient de Londres", n'a présenté aucun signe de contamination au virus depuis 19 mois, selon une étude du journal "Nature".

Une deuxième personne a connu une rémission durable du VIH-1, le virus à l'origine du sida, après avoir interrompu son traitement, et est probablement guéri, doivent annoncer des chercheurs lors d'une conférence médicale mardi.



Dix ans après le premier cas confirmé d'un patient souffrant du VIH s'étant remis de cette maladie mortelle, un deuxième cas, connu comme "le patient de Londres", n'a pas montré de signe d'être atteint du virus depuis près de 19 mois, ont rapporté les chercheurs dans le journal "Nature".



Une transplantation de moelle osseuse. Les deux patients ont subi des transplantations de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang, en recevant des cellules souche de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer.



"En parvenant à une rémission sur un deuxième patient tout en utilisant une approche similaire, nous avons montré que le 'patient de Berlin' n'a pas été une anomalie", a dit le principal chercheur Ravindra Gupta, professeur à l'Université de Cambridge, en faisant référence au premier cas mondial de rémission chez un malade atteint du VIH.













